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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Denizli'de vaşak paniği... Vatandaşlar mahallede vaşak yakaladı

Denizli'de vaşak paniği... Vatandaşlar mahallede vaşak yakaladı

vaşaktan görüntü

( DENİZLİ )- Denizli’de vatandaşlar tarafından bulunan yaralı vaşak, koruma altına alındı DENİZLİ

İlk Müdahale Vaşak Karahisar Hayvan Sokak Hayvanları 


- Denizli’nin Tavas ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı vaşak koruma altına alındı. Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkına getirildi.
Yaralı vaşak, ilk tedavisinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi. Arka bacakları tutmuyor Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri tarafından yapılan kontrolünde arka bacaklarının tutmadığı belirlenen vaşak koruma altına alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Anadolu’da ender görülen bir tür olan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak ilk tedavisinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne sevk edildi. Anadolu’da ender görülen bir tür Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı veterinerlerinden Elvan Alkaya, vaşağın, Anadolu’da ender görülen ve koruma altında olan bir tür olduğunu belirterek, yaptıkları kontrolde hayvanın sırt bölgesinden travmaya maruz kalmış olabileceğini, bu nedenle ise arka bacaklarının tutmadığını belirlediklerini söyledi.

Alkaya, yaralı bir şekilde vaşağı bularak kendilere ihbar eden vatandaşlara teşekkür etti. Tüm canlılar bize emanet Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, sokak hayvanlarına sahip çıkarak onlara daha uygun şartlarda yaşama imkanını sağlama adına Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarına modern şartlarda hizmet veren tesisin zaman zaman vahşi doğaya da şefkat elini uzattığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Yüce mevlanın yarattığı tüm canlıların bize emanet olduğu bilinciyle hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah yaralı vaşak kısa zamanda sağlığına kavuşup yeniden vahşi doğaya döner" diye konuştu.
(RFK-
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