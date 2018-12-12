Denizli'de valilik eskortuna otobüs çarptı

- Kaza anı güvenlik kamerası - Kaza yerinden detay - Valilik binasından detay - Kazaya karışan otobüs ve polis motosikleti - Hastane acil detayı - Vali Hasan Karahan'a hükümet konağından çıkışı sırasında eşlik eden motosikletli eskort ekibine halk otobüsünün çarpması sonucu bir polis yaralandı - Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de Vali Hasan Karahan'a eşlik eden motosikletli polis ekibine halk otobüsünün çarpması sonucu bir polis memuru yaralandı.Vali Karahan'ın hükümet konağından çıkışı sırasında makam aracına eskortluk yapan polis memuru İbrahim Tezcan'ın kullandığı 20 A 5544 plakalı motosiklete, Ali Osman Karakoç idaresindeki 20 BLD 33 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü çarptı.Kazada, yola savrulan polis memuru yaralandı.Vali Karahan'ın da müdahale ettiği olayda polis memuru, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis memuru Tezcan'ın başına dikiş atıldığı ve sol ayağında kırık olduğu belirtildi.Otobüs sürücüsü Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.