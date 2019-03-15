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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizli'de tünel inşaatında göçük: 1 ölü

Denizli'de tünel inşaatında göçük: 1 ölü

- - Tünel inşaatında kurtarma çalışması detay - İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması - - Vali Hasan Karahan: - "Tüneldeki çalışmalara gün ışıyıncaya kadar ara verilmiş olup, olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır"DENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde, tünel inşaatında meydana gelen göçükte kalan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.İzmir, Aydın, Buldan, Pamukkale, Uşak ve Ankara hattından Antalya ve Muğla yönüne giden trafiğin Denizli şehir merkezine girmeden devamını sağlayacak Honaz Tüneli inşaatında göçük meydana geldi.Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Göçük altında kaldığı belirlenen işçi Ahmet Türkmenoğlu'nu kurtarmak için çalışma başlatıldı.Ekipler tarafından göçükten ağır yaralı olarak çıkartılan Türkmenoğlu, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. - Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Denizli Valisi Hasan Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, Honaz Tüneli çıkış sağ tüpünde suları tahliye eden drenaj kazısı esnasında göçüğün meydana geldiğini bildirdi.Bir işçinin göçük altında kaldığını aktaran Karahan, "Kurtarma ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan işçimiz, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde vefat etmiştir. Tüneldeki çalışmalara gün ışıyıncaya kadar ara verilmiş olup, olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Tünel İnşaatı Hastane Jandarma Ağır Yaralı Yazılı Açıklama 

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