Denizli'de trafik kazası - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaralılarla ilgilendi Haberi
- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaralılarla ilgilendi - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaralılarla ilgilendiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konvoyu önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Denizli - Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 20 B 5734 plakalı otomobil yol kenarındaki topraklık alanda çarparak kaza yaptı.Kazada, 2 kişi yaralandı.O sırada aynı yolu kullanan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de kazaya şahit oldu.Bakan Zeybekci'nin konvoyunda bulunan sağlık ve AFAD ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Bakan Zeybekci'de aracından inerek kazazedelerle yakından ilgilendi.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Bakan Zeybekci Çalıköy Mahallesi'nde katılacağı şehit mevlidine gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.