Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli'de trafik kazası - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaralılarla ilgilendi Haberi

Denizli'de trafik kazası - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaralılarla ilgilendi Haberi

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaralılarla ilgilendi - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaralılarla ilgilendiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konvoyu önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Denizli - Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 20 B 5734 plakalı otomobil yol kenarındaki topraklık alanda çarparak kaza yaptı.Kazada, 2 kişi yaralandı.O sırada aynı yolu kullanan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de kazaya şahit oldu.Bakan Zeybekci'nin konvoyunda bulunan sağlık ve AFAD ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Bakan Zeybekci'de aracından inerek kazazedelerle yakından ilgilendi.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Bakan Zeybekci Çalıköy Mahallesi'nde katılacağı şehit mevlidine gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.

Şehit İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Şahit 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı