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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

- Denizli 'de trafik kazası - 6 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler DENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çal ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bekilli ilçesi istikametine giden Bülent Gündoğdu yönetimindeki 20 SE 995 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İrfan Ağar'ın kullandığı 20 ZP 510 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada, sürücüler Gündoğdu ve Ağar ile araçlardaki Fatma Gündoğdu, Berkay Gündoğdu (16) ve Beril Su Gündoğdu (2) ile Leyla Ağar yaralandı.Çal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Ticari Araç 

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