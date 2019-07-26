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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizli’de trafik kazası: 5 yaralı

Denizli’de trafik kazası: 5 yaralı

Kaza yapan araçlardan görüntü

Hastane Trafik Kazası Bild Trol 

-Araçlardan detay
-Polis ekiplerinden görüntü

( DENİZLİ )- Kazaya karışan otomobillerden birisi takla atıp ters döndü DENİZLİ

- Denizli’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmut Bay kontrolündeki 06 FH 1654 otomobil ile Abdullah Özen idaresindeki 20 B 7237 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan ve taklalara atan otomobillerden birisi ters dönerek durabildi. Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte araçlar içerisinde bulunan ve ismi öğrenilmeyen 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ardından yaralılar 112 Acil servis ambulansları ile Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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