Denizli’de trafik kazası... 5 genç boğularak can verdi İzle

-Kaza, olay yerinden görüntü

-Aracın çıkarılmasının fotoğrafları



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de yaşamını yitirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlerin en küçüğü 17, en büyüğü ise 19 yaşında olduğu belirtildi. Dün gece geç saatlerde yaşanan kazada, Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki 20 YF 082 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Araç içerisinde bulunan Muharrem Çineli (19) kendi imkanları ile çıktığı araçtan olayı jandarmaya bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri durumu hemen 112 Acil servis ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından aracı vinç yardımı ile düştüğü su birikintisinden çıkardı. Çıkarılan araçta sürücü Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) cenazesine ulaştı. Yapılan ilk belirlemelere göre gençlerin su birikintisine düşen araçta boğularak hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazanın ardından Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gençlerin cenazelerinin otopsi işlemleri devam ediyor. Hastane önünde çocuklarının cenazelerini teslim almak için bekleyen ailelerin feryatları ise yürekleri dağladı.

