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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

Tarlada bulunan araçtan görüntü

Jandarma Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-sağlık itfaiyeye ve jandarma ekiplerinden olay yerinden görüntü
-Ambulans aracı genel detay görüntüsü
-İtfaiye aracı genel detay görüntüsü

( DENİZLİ )- Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile tarlaya uçtu: 1 ölü- Fırın işçisi işe giderken trafik kazasında hayatını kaybetti DENİZLİ

- Denizli’nin Çal ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hançalar Mahallesi’nde oturan (59) Orhan Kızılbük, 20 FU 554 plakalı otomobili ile ilçe merkezine fırına çalışmaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu. Yoldan geçen bir başka sürücü durumu farketmesi sonucunda ihbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan sürücüyü çıkarmasının ardından sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybettiği belirlenen 59 yaşındaki Orhan Kızılbük otopsi için Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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