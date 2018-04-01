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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı İzle

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı İzle

-Olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 

-- Ölen Cennet Gürsoy foto

( DENİZLİ ) -- Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı DENİZLİ

- Denizli’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Çal ilçesi Denizli Caddesi’nde meydana geldi. Bekir Ö., idaresindeki 09 BE 114 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ardından takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan ve ön camdan dışarı fırlayan Cennet Gürsoy hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte İrem Kocabıyık ve Yaşar Öztürk’de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(GC-
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