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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü Haberi

Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü Haberi

Cenaze aracından görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Olay yerinden detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut K. idaresindeki 63 EJ 792 plakalı tır, İbrahim Arzıman (70) yönetimindeki 20 HL 095 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Arzıman ve eşi Ayşeana Arzıman (70), otomobilde sıkıştı. Sürücü Arzıman olay yerine hayatını kaybetti. Arzıman'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Ayşeana Arzıman'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Arzıman'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü. Ayşeana Arzıman da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü Mahmut K. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Aİ-AŞ-Y)
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