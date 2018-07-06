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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Denizli'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu Haberi

Denizli'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu Haberi

-Cesedin bulunduğu alandan itfaiye ekiplerinin çalışması farklı planlarda görüntü

Güvenlik Önlemi Cenaze Aracı Sulama Kanalı Avcılık Polis Ekipleri 

--cesedin cenaze aracına kaldırılması
--cesedin bulunduğu alanın farklı planlarda görüntüsü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Pamukkale yolu kenarında bulunan bir sulama kanalının dağıtım kuyusunda, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgilere göre, Denizli-Pamukkale yolu kenarında bulunan sulama kanalına ait dağıtım kuyusunun yanından geçen bir vatandaş, kuyu içinde ceset görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyu çevrisinde güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cesedi bulunduğu kuyudaki suyu tahliye çalışması başlattı. Suyun taliye edilmesinin ardından ceset, kuyudan çıkartıldı. 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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