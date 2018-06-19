Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Denizli'de şiddetli yağış...Yollar suya gömüldü, Denizli-Afyon yolu ulaşıma kapandı

Denizli'de şiddetli yağış...Yollar suya gömüldü, Denizli-Afyon yolu ulaşıma kapandı

yağıştan görüntüler

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Felaket 

-yollardan görüntüler
-araçlardan görüntü
-detaylar

( DENİZLİ -EK) DENİZLİ

- Denizli’de şiddetli sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar suya gömülürken, çoğu ilçede de sel ve dolu yağışı felakete neden oldu. Kapanan yollarda birçok araç trafikte mahsur kalırken, araçlara itfaiye ekipleri yardıma gitti. Denizli’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağışlar bazı ilçelerde sele neden olurken merkeze bağlı yollarda trafik durdu. Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak yağmur ve sel uyarısı yapılan bölgede özellikle güney ilçeleri Kale, Tavas, Beyağaç, Honaz, Çal, Çivril ve Çameli ilçelerinde şiddetli sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Denizli-Afyon karayolunun yarım saatten beri ulaşıma kapalı olduğu ve yolun trafiğe açılması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Bavuldan Erkek Cesedi ÇıktıBavuldan Erkek Cesedi Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı