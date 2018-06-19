Denizli'de şiddetli yağış...Yollar suya gömüldü, Denizli-Afyon yolu ulaşıma kapandı

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( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de şiddetli sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar suya gömülürken, çoğu ilçede de sel ve dolu yağışı felakete neden oldu. Kapanan yollarda birçok araç trafikte mahsur kalırken, araçlara itfaiye ekipleri yardıma gitti. Denizli’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağışlar bazı ilçelerde sele neden olurken merkeze bağlı yollarda trafik durdu. Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak yağmur ve sel uyarısı yapılan bölgede özellikle güney ilçeleri Kale, Tavas, Beyağaç, Honaz, Çal, Çivril ve Çameli ilçelerinde şiddetli sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Denizli-Afyon karayolunun yarım saatten beri ulaşıma kapalı olduğu ve yolun trafiğe açılması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.



