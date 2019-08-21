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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli'de servis midibüsü ile otomobil çarpışması - Kaza anı İzle

Denizli'de servis midibüsü ile otomobil çarpışması - Kaza anı İzle

- Araç kamerası kaza anı - Kaza detayı arşiv görüntüsü Denizli 'deki 14 kişinin yaralandığı trafik kazası - Pamukkale ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.Bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan Yılmaz Güney idaresindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsünün Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobille, 9 Ağustos Cuma günü, Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çarpışması başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.Görüntülerde, bulvarda ilerleyen otomobilin orta şeritte ilerlediği sırada, sol şeritte giden midibüse çarpması, ardından midibüsün devrilmesi yer alıyor.Pamukkale ilçesinde, 9 Ağustos Cuma günü tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralanmıştı.

Trafik Kazası Kamera 

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