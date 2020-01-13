Denizli’de seri cinayetleri işleyen katil zanlısı toprağa verildi

-Balkonda yakınlarından görüntü

-Yakınları tarafından cenazenin camiye taşınmasından görüntü

-Cenaze namazından görüntü

-Cenaze ardından omuzlarda taşınarak götürülmesi

- Kayınpbiraderi Nuri Kahraman röportaj

-Olayda ölen Ramazan Küçük'ün fotosu



( DENİZLİ )- 4 kişinin öldüğü alacak verecek meselesinde iki kişi toprağa verildi- 3 kişiyi öldürüp intihar eden katil zanlısının ağabeyi gözaltına alındı- 7 bin TL’lik borç için öldürülen şahısla katil zanlısı toprağa verildi DENİZLİ



- Denizli’de 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden katil zanlısı ile öldürdüğü şahıslardan birisi toprağa verildi.

İş yerlerinde öldürülen iki kardeşin ise otopsi çalışmaları devam ederken, korkunç olayın ardından katil zanlısının kardeşi de polis tarafından gözaltına alındı. 7 bin TL için öldürülen Ramazan Küçük’ün yakınları ise yaşanan olaydan sonra büyük bir şok yaşadıklarını söyledi.



Kan donduran cinayetler zinciri Pamukkale ilçesinde dün gece yaşandı. Küçükdere Mahallesi’nde yaşanan ilk olayda, dokuma işi ile uğraşan Hüseyin Aslan (40) iddialara göre, 7 bin TL alacaklı olduğu Ramazan Küçük’ün evine gitti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Aslan yanındaki tabanca ile Küçük’e 3 el ateş ederek başından ve göğsünden vurdu. Olayın ardından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası evin yakınan park ettiği 35 Z 4274 plakalı otomobile binerek kaçan Aslan, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya giderek Küçük'ü öldürdüğü tabanca ile kafasına tek el ateş ederek yaşamına son verdi. Aslan'ın cenazesi olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay günü tarafların telefonda kavga ettikleri ortaya çıktı Aslan’ın, öldürdüğü Küçük ile kısa süre önce dükkan komşusu olduğu ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığı öğrenildi. Ancak ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandığı ev bir birlerini karşılıklı olarak mahkemeye verdikleri öğrenildi. Olay günüde ikilinin yine telefonda kavga ettikleri ve sonrasında Küçük’ün evine gelen Aslan’ın cinayeti işlediği belirtildi. Kardeşlerin cenazesini iş yerine gelenler buldu Olay sabahında ise Aslan’ın sadece Küçük’ü değil, Veli ve Mustafa Akpınar isimli kardeşleri de Eskihisar Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde öldürdüğü ortaya çıktı. Kardeşlerin cenazelerini ise iş yerine gelen çalışanlardan birisinin bulduğu öğrenildi. Akpınar kardeşlerin kaldırıldıkları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsi çalışmaları devam ediyor. “Hepimiz şaşırdık bizde bir anda şok olduk” Cinayetler zincirinin ardından öldürülen Küçük ikindi namazına müteakip oturduğu Küçükdere Mahallesi’nde toprağa verildi.

Küçük’ün eniştesi Nuri Kahraman ise çok acı verici bir olay yaşadıklarını ifade ederek, “Akşam üstü saat 19.30 civarında buraya gelmiş evin önüne. Alacak verecek meselesi deniliyor ancak ben bilmiyorum. Bizde anlayamadık, bir anda olmuş. Hastaneye götürdüler orada vefat etti. Acımız sonsuz ama hiç tasnif edilecek bir şey değil. Allah kimseye göstermesin. 2 tane çocuğu vardı. Allah onlara sabır versin. Benim kayınbiraderim kendi halinde birisiydi. Hiç kimse ile sorunu yok. Hepimiz şaşırdık ama maalesef oldu, bizde bir anda şok olduk” diye konuştu.

Katil zanlısı toprağa verildi Cinayetin ardından katil zanlısı Aslan’ın ağabeyi H.A.’nın da polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

3 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Aslan’ın da otopsisinin tamamlanmasının ardından cenazesi aile üyelerine teslim edildi. Aslan’ın cenazesi Hilal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Aslan'ın Akpınar kardeşleri neden öldürdüğü ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. (GC-



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