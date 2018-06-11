Denizli’de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

-Esnaflar suyu kontrplak tahtaları kullanarak tahliye etmeye çalışması

-Esnaflar ile röportaj

-YollardaKİ su birikintilerinden görüntüler

-Yayalar ve araçların trafikte güçlükle ilerlemesi



( DENİZLİ )- 150 dükkanın bulunduğu iş hanı su baskınına uğradı- Esnaflar suyu kontrplak tahtaları kullanarak tahliye etti DENİZLİ



- Denizli’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirirken, birçok iş hani başta olmak üzere iş yeri ve evleri su bastı. Kentte iftar saatlerine yakın başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar balkon ve iş yeri önlerine sığınırken, şemsiyesi yanında olan vatandaşlar ise yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştılar. Yarım saatten fazla süren yağmur sonrası kent merkezindeki bazı iş hanı, iş yeri ve evler su baskınına uğradı. Kentin en işlek bölgelerinden biri olan ve yaklaşık 150 dükkanın bulunduğu Gazi Bulvarı’nda ki bir iş hanında da su baskını yaşındı. İş hanındaki esnaflar kendi imkanları ile çarşıya dolan suyu çıkarmaya çalışırken, su baskınından dolayı belediyeyi suçladılar. Esnafların bazıları ise suyu tahliye için kontrplak tahtaları kullanmaları ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonları ile çekilen görüntüler de ise yayalar ve araçların yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı güçlükle ilerlemeye çalıştıkları görüldü.

Yarım saatten fazla süren yağmur sonrası iş yerlerinde yaşanan su baskınlarından dolayı ekonomik zarar meydana geldi.

