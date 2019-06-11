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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Denizli’de sağanak yağış sonrası yollar sular altında kaldı

Denizli’de sağanak yağış sonrası yollar sular altında kaldı

yollardaki sulardan ve ilerlemekte güçlük çeken otomobiller

Polis Sağanak Yağış Akalan Polis Ekipleri Bulduk 

-yolda kalan otomobillerden detaylar
-itfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler
-suların tahliye edilmesi

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendilerini kapalı yerlere atarken, yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kentte öğleden sonra aniden bastıran yağmur yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağmur en çok sürücü ve yayları etkiledi. Yayalar yağmurdan korunmak için boş buldukları balkon altları ve iş yeri önlerine sığındı. Trafikte olan sürücüler ise yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Denizli-İzmir karayolu üzerinde bulunan bazı alt geçitleri su basması sonucu sürücüler zor anlar yaşarken su basan bazı alt geçitler de polis ekipleri tarafından kapatıldı. Belediye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı iş yerlerinde ise su basması sonucu esnaflar zor anlar yaşadı.
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