Denizli'de şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı



- Denizli'de geçtiğimiz hafta silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin tamamı çıkarıldıkalrı mahkeme tarafından tutuklandı. Merkezefendi ve Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde özel harekat polisi destekli 14 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 kişi uyuşturucu ve silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 11 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında dün sabah saatlerinde Denizli Adliyesine sevk edildi. Şahıslar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

