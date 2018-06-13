Denizli’de şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adli adliyeye sevk edildi

-Şüphelileri taşıyan otobüsten görüntü

-Şüphelilerin otobüsten indirilip polis eşliğinde adliyeye konulmalarından görüntü



( DENİZLİ )- Uyuşturucu ve polis operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi DENİZLİ



- Denizli’de geçtiğimiz hafta silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahıslar arasında 3’nün kadın olması ise dikkatlerden kaçmadı. Kentte, Merkezefendi ve Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu özel harekat polisi destekli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 14 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 kişi uyuşturucu ve silah satma suçlaması ile gözaltına alınmıştı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonda gözaltına alınan 11 kişi geniş güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında 3’nün kadın olduğu gözlendi. Şahısların savcılık sorgusunun ardından öğlen saatlerinde mahkeme çıkarılmaları bekleniyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve son ayların en başarılı operasyonlarından biri olan operasyona 100’e yakın polis de destek vermişti. (GC-

