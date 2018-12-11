Denizli’de polisten uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

-Polisin kapıları çalması ve açılmayınca koç başı ile kırılması

-Ekiplerin içeri girmesi

-Mutfak lavabosu üzerinde eroin poşetinin bulunması

-Çöp kutusu, buzdolabı ve evlerin farklı yerlerinde arama yapılmasından görüntü

-Gözaltına alınan şahıslardan görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden, para, tüfek ve tabancadan görüntü

-Gözaltına alınan şahıslardan birinin polis aracına bindirilmesi



( DENİZLİ )- Torbacılara özel harekat polisi destekli operasyon- Mutfak lavabosuna dökülen eroin polisin dikkatinden kaçmadı- Zehir taciri polise ‘bulursan ne yaparsan yap ağabeyi’ dedi, evden her şey çıktı” DENİZLİ



- Denizli’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyon yapıldı. Zehir tacirleri polise kapıyı açmayınca ekipler kapılara kırarak evlere girdi. Evlerde lavaboya dökülen uyuşturucu ve eroin almada kullanılan metal kaşık gibi aparatlar narkotik ekipleri tarafından bulundu. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda şube müdürlüğünde görevli polislerde destek verdi. Özel harekat polisi öncülünde sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda önceden adresleri belirlenen 7 farklı eve baskın düzenlendi.

Onlarca polisin görev aldığı operasyonda ekipler gittikleri adreslerde çaldıkları kapılar açılmayınca içeri koç başı ile kırdıkları kapılardan girdi. Girdikleri evleri didik didik arayan ekipler baskın yapılan bir evde zehir tacirinin mutfak lavabosuna döktüğü eroinin poşetini bulunca mutfak tezgahı üzerindeki çöp kutusunu boşaltarak arama yaptı. Kanepelerin altlarına ve buzdolaplarının içine varana kadar arama yapan ekipler bir evde değişik türlerde uyuşturucu maddeler tüfek, tabanca, cumhuriyet altını ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda Türk Lirası ele geçirdi. 3 aylık takip sonrası polis harekete geçti Baskın yapılan evlerden birinde ise uyuşturucu almakta kullanılan metal kaşık gibi aparatların da olması dikkatlerden kaçmadı. Gerçekleştirilen operasyonun 3 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonrası yapıldığı öğrenilirken, operasyonda ayrıca 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Gözaltına alınan şahısların emniyete götürüldükleri ve operasyonla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.

“Bulursan ne yaparsan yap ağabeyi’ dedi, evden her şey çıktı” Operasyonda girilen bir evde polis ile zehir taciri arasında geçen ‘evde el bombası, uyuşturucu?’ diye sorduktan sonra zehir tacirinin ise polise ‘bulursan ne yaparsan yap ağabeyi’ şeklinde yaşanan ilginç diyalog dikkatlerden kaçmadı. Diyalogun yaşandığı evde ise tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde yakalanması polisin operasyondaki başarısını göstermiş oldu. (GC-

