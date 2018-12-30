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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Denizli’de polis, yılbaşı için tüm tedbirleri aldı

Denizli’de polis, yılbaşı için tüm tedbirleri aldı

Emniyet Müdürü Demir'in açıklamaları

Uyuşturucu Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Kaçakçılık Polis Ekipleri 

--Arşiv Görüntü-
-polis ekiplerinin trafik denetimleri
-asayiş uygulamaları
-kafe ve eğlence mekanlarındaki denetimlerinden görüntüler

( DENİZLİ -ÖZEL)- Denizli yılbaşına güvende girecek DENİZLİ

- Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, yılbaşı gecesinde kentte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için emniyet olarak tüm olanlarda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Denizli polisi, yeni yıla saatler kala kent genelinde denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri, yılbaşı gecesi eğlence mekanları ve yollar olmak üzere kentin tamamında yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlemlerini aldı. Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı için ciddi ve sıkı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün genelgesine istinaden yapmış olduğumuz tüm güvenlik hizmetlerini ilgilendiren konularla alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Trafik, asayiş, uyuşturucuyla ve kaçakçılıkla mücadele konularıyla alakalı çok ciddi sıkı tedbirler alındı ve bunlar uygulamaya konuldu” dedi.
“Denetimler artarak devam edecek” Sokakların huzurlu ve güvenli olabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ve bundan sonra da denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden Emniyet Müdürü Demir, “Şehrin tamamında, gerek ana halterlerde olsun gerekse halkın yoğun olduğu yerlerde arkadaşlarımız gerekli planlamaları yaparak ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Sokakların huzurlu ve güvenli olabilmesi için yılbaşıyla alakalı, eğlence mekanları, halkın yoğun oluğu yerler, gençlerin çokça bulunduğu üniversite civarı ve şehir merkezindeki iş merkezlerinin olduğu yerler olsun ve ayrıca trafik akışının yoğun olduğu yerlerde gerekli tedbirler alındı. Otogar, tren garı başta olmak üzere trafiğin çokça aktığı yerlerde İl Emniyet Müdürlüğü olarak gerekli tedbirlerimiz alındı. Bundan sonra da bu tedbirlerimiz aynı şekilde artarak devam edecektir” diye konuştu.

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