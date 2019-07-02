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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Denizli'de orman yangını Haberi

Denizli'de orman yangını Haberi

- Orman yangınından detay - Arazözlerden detay - Buldan ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Bozalan Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Yangına 30 orman işçisi, 6 arazöz helikopter ile müdahalede bulunuldu.Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahaleye helikopterle başladıklarını, daha sonra yer ekiplerinin desteğiyle yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını söyledi.

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