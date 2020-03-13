Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Denizli’de okullarda dezenfektasyon işlemleri başladı

Denizli’de okullarda dezenfektasyon işlemleri başladı

vatandaşlarla röp.

Kullar 

-öğrenci ile röp.
-okulda dezenfektasyon işlemleri yapılırken farklı açılardan görüntü

( DENİZLİ )- Okullarda dezenfektasyon işlemleri aileleri mutlu etti DENİZLİ

- Denizli'de belediye ekipleri korona virüsüne karşı okul, cami, park ve bahçelerde dezenfekte işlemlerine başladı.
Korona virüsüne karşı il genelinde önlemleri arttıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, okullardan başlayarak cami, park ve bahçelerden otobüslere kadar ortak yaşam alanlarında virüse karşı dezenfekte işlemlerine başladı.
Büyükşehir’e bağlı ekipler virüsüne karşı önlemleri artırarak devam ederken Hacı Halil Bektaş İlköğretim Okulu’nda sınıflar, koridorlar ve lavabolar adım adım dezenfekte edildi. Okulların dezenfekte edilmesi iyi olduğunu belirten öğrenci velileri çok iyi olduğunu dile getirerek, her yerde bu işlemlerin yapılması ve ciddiyetle devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrenciler ise dezenfekte işlemlerinin ardından biraz daha olsun rahatladıklarını dile getirdiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı