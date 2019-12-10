Denizli’de mültecilere yönelik şafak operasyonu: 65 gözaltı İzle

-Yakalanan şahısların evraklarının kontrol edilmesi

-Evrakları olmayan şahısların gözaltına alınıp araçlar bindirilmesi

-Yakalanan şahısların üst ve yanlarındaki poşetlerin aranması

-Şahısların minibüsler ile karakola getirilmesi

-Gözaltındaki şahısların karakoldaki toplu görüntüleri



( DENİZLİ )- Şafak vakti sokakta kaçak mülteci operasyonu- Sokak denetimlerinde kimlik ve pasaportu yanında olmayan 65 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı DENİZLİ



- Denizli’de polis tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, yanlarında kimlik, pasaport ve oturma izni olmayan çoğunluğu Afganistan uyruklu 65 kişi gözaltına alındı. Operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyon Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yapıldı. Şafak vakti yapılan operasyonlarda polis mültecilerin ‘amele pazarı’ diye adlandırılan ve çoğunlukla kayıt dışı çalışmak için toplandıkları alanlarda yapıldı. Ekipler durdukları şahısların kimlik, pasaport ve oturma izinleri sorgularını yaptı. Belgeleri yanlarında olmayan ve kaçak durumda olanlar gözaltına alındı. Minibüs ve midibüslere konulan şahıslar ardından işlemleri için Sevdik Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şahısların buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilecekleri belirtildi. Öte yandan, gözaltına alınan şahıslardan 48’inin Afganistan, 8’nin İran, 6’sının Suriye ve 3’nün de Özbekistan uyruklu oldukları belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 65 kişinin işlemleri devam ederken yakalanan şahıslar arasında kimliği yanında olmayan bir kadının da olduğu belirtildi.



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