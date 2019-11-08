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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizli’de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Denizli’de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Minibüs içerisinden sürücünün kurtarılma anından görüntü

( DENİZLİ )- Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı DENİZLİ

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 


- Denizli’nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile ticari kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, Çameli - Acıpayam karayolu üzeri Belevi Mahallesinde meydana geldi. Denizli istikametine gitmekte olan 09 PS 869 plakalı minibüs sürücüsü Sedat Ç., karşı şeritten gelen 15 HA 468 plakalı ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada Sedat Ç., Vedat Ç. ve ticari kamyonette bulunan Seyhan A. ve Kader A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, minibüs içerisinde yolcu olmaması ise bir başka yaralanmayı önlemiş oldu. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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