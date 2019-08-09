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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizli’de midibüs ile otomobil çarpıştı...Devrilen midibüste çok sayıda yaralı var

Denizli’de midibüs ile otomobil çarpıştı...Devrilen midibüste çok sayıda yaralı var

olay yerinden görüntüler

Sağlık Ekipleri 

-devrilen araçtan detay
-röportaj

( DENİZLİ -2) DENİZLİ

- Denizli’de işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Ankara karayolunda meydana geldi. İşçileri taşıyan midibüs ile otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
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