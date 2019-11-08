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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizli’de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Denizli’de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Camiden genel görüntü

Seccade İslam Kandil 

-Cami dışarısında namaz kılanlardan görüntü
-cami içerisinden cemaatten görüntü
-Mevlid okunmasından görüntü
-cami içerisinden genel detay görüntü
-vatandaşlar röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
Yatsı namazı sonrası başlayan ve akşam geç saatlere kadar devam eden programda cemaat ilahiler okuyup dua etti. Camiye gelenler arasında gençlerin ve çocukların çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı. Yatsı namazını hep birlikte icra eden cemaat sonrasında dualar etti. Kandil dolayısı ile camiler dolup taşarken, yer bulamayan bazı vatandaşlar ise namazlarını yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde cami bahçelerinde kıldı. Camiye gelen vatandaşların kandil duası ise savaşların, açlığın ve acıların yaşandığı İslam ülkelerinde ki sıkıntıların son bulması yönünde oldu.
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