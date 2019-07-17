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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli'de liseli öğrencilerin eğitimine tam destek Haberi

Denizli'de liseli öğrencilerin eğitimine tam destek Haberi

Başkan Zolan’n meclis üyeleri ile selamlaşması

Liseli Öğrenci Eğitim Dönemi Toplantı Kullar Öğrenciler 

-Toplantının başlaması
-Belediye de kurs kayıtlarının alınması
-Arşiv görüntü

( DENİZLİ )- Yeni öğretim yılında 3 bin öğrenciye yardım yapılacak DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da lise ve düzeyinde öğrenim gören 3 bin öğrenciye öğrenim yardımı yapacak. 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL'lik öğrenim yardımı yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 2. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başkanlığında yapıldı. Denizli’de ikamet eden lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere öğrenim yardımı konusunda karar alındı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da lise ve düzeyinde öğrenim gören 3 bin öğrenciye öğrenim yardımı yapacak. Buna göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lise ve düzeyinde eğitim gören 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca aylık 100 lira verilecek. 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL öğrenim yardımı yapılacak. Öğrenim yardımı başvurularının ne zaman yapılacağı ise ayrıca duyurulacak. “Eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ihtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye, her sene olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrenim desteği vereceklerini ifade ederek, “Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden biri eğitimdir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz. Okuyan, araştıran, sorgulayan, bilgi, beceri ve yeteneklerini ülkemiz ve insanlık için kullanacak gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çünkü eğitime yatırım geleceğe yatırımdır" dedi.
(MT-GC)
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