Denizli'de liseli öğrencilerin eğitimine tam destek

- Denizli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da lise ve düzeyinde öğrenim gören 3 bin öğrenciye öğrenim yardımı yapacak. 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL'lik öğrenim yardımı yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 2. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başkanlığında yapıldı. Denizli’de ikamet eden lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere öğrenim yardımı konusunda karar alındı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da lise ve düzeyinde öğrenim gören 3 bin öğrenciye öğrenim yardımı yapacak. Buna göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lise ve düzeyinde eğitim gören 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca aylık 100 lira verilecek. 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL öğrenim yardımı yapılacak. Öğrenim yardımı başvurularının ne zaman yapılacağı ise ayrıca duyurulacak. “Eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ihtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye, her sene olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrenim desteği vereceklerini ifade ederek, “Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden biri eğitimdir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz. Okuyan, araştıran, sorgulayan, bilgi, beceri ve yeteneklerini ülkemiz ve insanlık için kullanacak gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çünkü eğitime yatırım geleceğe yatırımdır" dedi.

