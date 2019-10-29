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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Denizli’de lise öğrencilerinden ‘Cumhuriyet’ konseri

Denizli’de lise öğrencilerinden ‘Cumhuriyet’ konseri

Korodan detaylı görüntü

Öğretmenler Öğretmen Lise Öğrenci Resim Sergisi Öğrenciler 

-Vatandaşlardan görüntü
-10. Yıl Marşı söylenmesinden görüntü
-Piyanist gençten görüntü
-Geniş plan görüntü
-İzmir Marşı söylenmesinden görüntü
-Hatıra fotoğrafı
-Kerimoğlundan görüntü
-Sevgi Utma Koro öğretmeni röportaj
-Asude Kurtgözü öğrenci Röportaj

( DENİZLİ )- 60 Kişilik öğrenci korosu ‘Onuncu yıl Marşı’nı söyledi DENİZLİ

- Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Korosu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılında Denizli’de çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Forum Çamlık AMV’de, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesinin11 ve 12. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 60 kişilik koro konser verdi. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından öğretmenleri Sevgi Utma ile birlikte ‘Cumhuriyet’ korosu oluşturan öğrencilerin verdiği konser büyük beğeni topladı. Etkinlikte koro ilk önce ‘Mülkiye Marşı’, ‘10. Yıl Marşı’ ardından ise ‘İzmir Marşı’ söyledi.

Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesinin “Cumhuriyet ve Türk Resmi Reprodüksiyon” konulu resim sergisi de Ekim ayı sonuna kadar Forum Çamlık AVM’de beğeniye sunuldu.Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan koro öğretmeni Sevgi Utma, “Cumhuriyetimizin 96.yılında günün anlam ve önemine uygun marşlar hazırladık. 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Atatürk’ün sevdiği parçalar bize bu vatanı kanıyla, canıyla, fikirleriyle emanet eden bütün büyüklerimize şarkılarımızla seslenmek istedik. Bunları onlara armağan ettik. Burada gördüğünüz koro okulun ana korosu 12 ve 11.sınıflar ve toplamda 60 kişi” dedi.
Koronun seslendirdiği bir birinden güzel şarkılar büyük beğeni topladı.
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