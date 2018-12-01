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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli’de kış lastiği takmayan 10 sürücüye 7 bin 150 TL ceza Haberi

Denizli’de kış lastiği takmayan 10 sürücüye 7 bin 150 TL ceza Haberi

ekiplerin araçları durdurması

Polis Ticari Araç Kış Lastiği Şehir İçi Trol 

-ekiplerin lastikleri kontrol etmesi
-denetim sırasından detay görüntü
-ceza kesilmesinden görüntü
-denetimlerden görüntü

( DENİZLİ ) - Denizli polisinden kış lastiği denetimi DENİZLİ

- Denizli’de trafik polisleri şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle kent girişinde denetim yaptı. Denetimlerde kış lastiği takmayan 10 sürücüye toplamda 7 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Denizli-Ankara karayolu üzerindeki uygulama noktasında kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler, yolcu otobüsleri, yük taşımacılığı yapan araçlar ve şehir içi servislerini durdurarak lastiklerin diş derinliğini kontrol etti. Polis, zorunlu kış lastiği bulunmayan 10 aracın sürücüsüne toplam 7 bin 150 TL ceza kesti. Öte yandan, durdurulan her 10 araçtan 9'unun kış lastiği taktığı görüldü.

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