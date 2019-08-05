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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Denizli'de katı atık bertaraf tesisindeki yangın söndürüldü

Denizli'de katı atık bertaraf tesisindeki yangın söndürüldü

- Soğutma çalışmalarından detay - Firmanın yönetim kurulu başkanı Alican Beyazsu'nun açıklamasıGÜNCELLEME - - Pamukkale ilçesinde katı atık bertaraf tesisindeki yangın 7 saat süren çalışmanın ardından söndürüldüTESİS YETKİLİSİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın söndürüldü.Pınarkent Mahallesi'ndeki tesiste çıkan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ile Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı su tankerleri ve iş makinelerinin de olduğu 48 araç ve 95 personelle müdahale edildi.Yangın sırasında fabrikanın deposunda zaman zaman patlamalar meydana geldi.Ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının ardından kimyasal maddelerin de olduğu fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.Firmanın yönetim kurulu başkanı Alican Beyazsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesiste endüstriyel atıklardan türetilmiş yakıt ürettiklerini söyledi.

Beyazsu, şunları dile getirdi:"Yangın, bu yakıtların stok sahasında çıktı. Bizim sektörümüzün maalesef kaderinde bu var çünkü yakıt üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz yakıt, ithal kömür kalitesinde ve stok sahamızda meydana geldi. Büyük bir maddi kaybımız yok, yaklaşık olarak 500 bin lira gibi bir kaybımız söz konusu. Bunun dışında can kaybı yok. Stok sahasında çıkan yangın çok büyümeden hızlı şekilde söndürüldü."2017'de de iki kez yangın çıkan fabrikada büyük hasar meydana gelmişti.

Fabrika Kader Kimyasal Madde Katı Atık Bertaraf Tesisi Kimyasal Maddeler 

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