Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Denizli’de karla karışık yağan yağmur ve dolu trafiği olumsuz etkiledi

Denizli’de karla karışık yağan yağmur ve dolu trafiği olumsuz etkiledi

Şarampole düşen araçtan görüntü

Polis Bild Dolu Yağışı Yağan Direksiyon 

-Polis eşliğinde çekilen araçtan görüntü

( DENİZLİ )- Dolu yağışında şarampole düşen 2 otomobilde maddi hasar oluştu DENİZLİ

- Denizli’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Denizli-Antalya ve Muğla karayolunda yağışın etkisi ile yoldan çıkan 2 otomobil yol kenarına savruldu. Denizli’de akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur ve dolu yağışı, karayolu trafiğini olumsuz etkiledi. Denizli - Antalya karayolu ve Tavas - Muğla karayolu kenarları dolu yağışından dolayı beyaza büründü. Dolu yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Dolu nedeniyle yolda ilerlemekte zorlanan bazı sürücüler ise otomobillerini park ederek doludan korunmaya çalıştı. Cankurtaran mevkiinden Antalya ve Muğla istikametine giden araçlar hafif buzlanma nedeniyle güvenlik amaçlı trafik polisleri tarafından yol yaklaşık yarım saat kapalı tutuldu. Karayolları ekipleri tarafından tuzlama ve kar küreme araçları önlem amaçlı yolda küreme ve tuzlama işlemi yaptı. 2 otomobil yoldan çıktı Yağış nedeniyle Tavas - Muğla karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler yol kenarına savruldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı