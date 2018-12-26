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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Video

Denizli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Video

Karlı yollardan görüntü

Karayolları Polis Ayder Kar Yağışı Irak 

-araçlardan görüntüyollardaki ekip arabalarının calısmalarından görüntü
-bekleyen araclardan görüntü
-bir vatadas ile röp

( DENİZLİ )- Karayolları ekipleri Denizli-Antalya karayolunun kapanmaması için yoğun uğraş verdi DENİZLİ

- Denizli’de aniden bastıran kar yağışı özellikle şehirler arası bağlantı yollarında olumsuzluklara neden oldu. Karayolları ekipleri Denizli-Antalya karayolunu açık tutmak için uzun uğraşlar verdi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde de kar yağışı olurken, yer yer bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı kentte bazı olumsuzlukları da beraberinde getirirken, Denizli-Antalya karayolunun açık kalması için karayolları ekipleri Cankurtaran bölgesinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Her hangi bir olumsuzluğa karşı grayderler de hazırda bekletildi. Karayolunda bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisleri de yol boyunca sürekli devriye gezerek olumsuzlukların önüne geçmeye çalıştı. Kar yağışı soğuk havayı da beraberinde getirirken, kentte hava sıcakları 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve özellikle sürücülerin dikkatli olmaları istendi. Öte yandan, kentte yağıştan dolayı çok sayıda maddi hasarlı kazada meydana geldi.
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