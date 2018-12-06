Denizli'de kar yağışı etkili oluyor... Kar yağışından en çok sokak hayvanları etkilendi Haberi

-Sokak köpeği ve karla kaplanan eşekten görüntü

-Park, ağaçlar, bank, su kuyusu gibi yerlerden detay görüntü

-Kar topu oynayanlar ve kar altında yürüyenlerden görüntü

-Vatandaş röp.

-Ağaçlardan görüntü

-Kardan genel görüntü



( DENİZLİ )- Kardan korunmak isteyen eşek ağaları kendine siper etmeye çalıştı DENİZLİ



- Denizli’de kar yağışı etkili olurken kent beyaza büründü. Eşek ve köpeğin karda oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu. Denizli’nin en yüksek yerlerinden birisi olan ve rakımı yaklaşık 1460 metre olduğu Bağbaşı Yaylası’na kar yağması ile kente mevsimin ilk karı düşmüş oldu. Teleferikle çıkan yaylaya karın keyfini çıkarma isteyenler akın ederken, kar örtüsü ile kaplanan yaylada kartpostallık görüntüler oluştu. Sabah karşı başlayan kar yağışı sonrası yaylaya araçların gidip gelebilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından kar küreme çalışmaları da yapıldı. Yaylaya çıkan vatandaşlardan özellikle çocuk ve gençlerin kar topu oynamaları göze çarptı. Kar yağışından en fazla etkilenenler ise yayla bölgesinde yaşayan hayvanlar oldu. Bölgedeki sokak köpekleri ve yaylanın maskotlarından olan bir eşeğin zor anlar yaşadığı görüldü.

Üzeri karla kaplanan eşeğin kendisini korumak için ağaçları siper etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Eşeğin kar olmayan kardan korunmak için bağlandığı ancak durmayarak kaçtığı bu yüzden de kar altında olduğu belirtildi. Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü bölgede kar yağışının bir süre daha devam edeceği öğrenildi. (GC-

