Denizli 'de "kapkaç anı" güvenlik kamerasında - Kapkaç anının güvenlik kamerası görüntüleri Denizli 'de "kapkaç anı" güvenlik kamerasındaDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, güvenlik kamerasınca da kaydedilen kapkaç olayını gerçekleştiren hırsızlık zanlısı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 13 Mart'ta, Akhan Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde Suriyeli bir kadının çantasının çalınması olayına ilişkin soruşturma başlattı.Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.Kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.O.Ç. (20), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, olay anında yanında bulunan şüpheli ise serbest bırakıldı. - Kapkaç anı güvenlik kamerasındaŞüphelinin kadının çantasını kolundan zorla alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Caddede yürüyen 2 kadını takip eden 2 şüpheli, kadınlardan birisinin kolundaki çantayı hızla alarak kaçması görüntülerde yer alıyor.