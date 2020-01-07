Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Denizli'de itfaiye ekipleri 2019 yılında 6 bin 997 olaya müdahale etti

Denizli'de itfaiye ekipleri 2019 yılında 6 bin 997 olaya müdahale etti

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Kurtarma Operasyonu Gündüzler Trafik Kazası Yardım Çağrısı Yangına Müdahale 

-Denizli Büyükşehir belediyesi önünde itfaiye ekiplerinin stantlarından görüntü
-İtfaiye daire başkanlığından görüntü
-İtfaiye araçlarından görüntü
-Yangına müdahalelerinden görüntü
-Eğitimlerden görüntü

( DENİZLİ )-Denizli'nin kahramanları 2019'da 6 bin 997 olaya müdahale etti- İtfaiye ekipleri 4 bin 178 yangın vakasına müdahale etti- Denizli itfaiyesi 2019 yılında 42 bin 182 ihbarı değerlendirdi DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2019 yılında 42 bin 182 ihbarı değerlendirerek 6 bin 997 olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçesinde bulunan 52 ayrı istasyonda vatandaşların canını ve malını korumak için nöbet tutan itfaiye ekipleri geçtiğimiz yıl 4 bin 178 yangına müdahale etti. Bunların yanında 2 bin 201 kurtarma operasyonu gerçekleştiren itfaiye ekipleri 618 trafik kazası olmak üzere toplam 6 bin 997 olayda önemli rol oynadı. 2019'da kendilerine gelen 42 bin 182 ihbarı değerlendiren ekipler, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonu gibi olayların yanı sıra istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitim çalışmalarında 46 bin 568 kişiye eğitim hizmeti verildi.
'Önce tedbir' politikası ile çalışmalarını durmaksızın sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentteki bin 521 iş yerini de olası yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı denetleyerek, yangın güvenlik raporu verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin merkez dışındaki ilçelerde müdahale ettiği yangın sayısında 581 vaka ile Çivril başta gelirken en az 15 vaka ile Beyağaç ilçesi yer aldı. "İtfaiye teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yangın, kaza gibi her türlü felakete anında müdahale eden, mesai mefhumu gözetmeden görev yapan personele teşekkür etti. Başkan Zolan, "Geçmişte birçok bölgede yalnızca gündüzleri hizmet veren itfaiye, Büyükşehir olmamızla birlikte bugün 52 noktada, 7 gün 24 saat görevi başında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Vatandaşımız herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmasın istiyoruz ancak bir 'imdat' çağrısı geldiğinde de hazır olmamız gerekiyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yardım çağrısında, kendi canını hiçe sayarak gece gündüz demeden koşan itfaiye teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
(SY-GC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı