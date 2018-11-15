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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Denizli'de iş yeri yangını

Denizli'de iş yeri yangını

- - Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin yangına müdahalesiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nde daha önce eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevlerin iş yerini sardığı yangın, 8 araç, 23 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Eğlence Mekanı Yangına Müdahale Trol 

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