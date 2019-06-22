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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli'de internet dolandırıcılığı operasyonu

Denizli'de internet dolandırıcılığı operasyonu

- Denizli Adliye Sarayından detay - Zanlıların adliyeye çıkartılmasından detay - İnternet sitesi üzerinden oto yedek parçası satma bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 7 kişi yakalandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, kurdukları internet sitesi üzerinden oto yedek parçası satma bahanesiyle vatandaşları yaklaşık 400 bin lira dolandırdığı öne sürülen 7 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, internet üzerinden oto yedek parçası almak isteyen bir kişinin 12 bin 500 lira dolandırıldığını belirterek şikayetçi olması üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, internetten sahte firma isimleriyle açılan siteler yardımıyla Türkiye genelinde iki ayda vatandaşları yaklaşık 400 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 1'i kadın 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A, A.R.K, R.K, A.A, T.K, İ.K. ve S.Ş. gözaltına alındı.Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 500 lira ile bilgisayarlar, cep telefonları, kredi kartlarına el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.

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