Denizli’de Forum Çamlık AVM’den “Kotunda İyilik Var” projesi

-Öğrencilerin ürünleri incelemesinden görüntü

-Öğrencilere çanta ve kalemlik dikilmesinden görüntü

-Didem Kırşallıoba röp.

-Öğrenciler ile röp.

-Projenin afişinden görüntü



( DENİZLİ )- Kot ve kanvas pantolonlar çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olacak- Proje ile eski kont ve kanvas pantolonlar çanta ve kalemlik olacak DENİZLİ



- Denizli’de, Forum Çamlık Alışveriş Merkezi tarafından hayata geçirilen “Kotunda İyilik Var” projesi ile kullanılmayan kot ve kanvas pantolonların çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olarak geri dönüşümü sağlanacak. Projenin ilk konukları olan ana sınıf öğrencileri ise eski kotlardan yapılan ilk kalemlikleri alanın mutluluğunu yaşadı. Denizli’de gerçekleştirdiği çevreci projeleriyle şehirde farkındalık oluşturan Forum Çamlık AVM yurt genelinde eşine ender rastlanacak bir projeye daha imza attı. Proje ile geri dönüşüm, doğanın gelişimi, eğitime katkı konularına dikkat çekerek tüm Denizlililere ulaşılması hedefleniyor. Projede ilerleyen günlerde sanat eserleri ve workshoplarla taçlandırılacağı, Pamukkale Üniversitesi iş birliği, pek çok kurum ve Denizlileri’nde desteği ile gelecek nesillere örnek olacak ”Kotunda İyilik Var” projesinin ilk etabı başladı.

Poşetlerin yerini alan bez çantalara alternatif olacak kot kumaştan alışveriş çantaları, Forum Çamlık ziyaretçilerinin katkılarıyla hayata geçirilecek. Proje açılışında ilkokul öğrencileri kullanmadıkları kot/kanvas pantolonlarını alışveriş merkezine getirerek geri dönüşüm konusunda farkındalık kazandı. Minikler doğanın gelişimine katkıda bulunmak ve geri dönüşümü vurgulamak adına “Kotunda İyilik Var” dedi.

Eski kot ve kanvas pantolonlardan ilk etapta 5 bin kalemlik yapılacak Forum Çamlık geri dönüşüm farkındalığını artırmak ve doğaya saygı duyan yeni nesillere örnek olmak adına 14-27 Ekim tarihleri arasında kullanılmayan kot ve kanvas pantolonları zemin katta bulunan etkinlik alanında toplayıp, ziyaretçilerine kot alışveriş çantası olarak geri kazandırmaya başladı.

“Kotunda İyilik Var” projesi kapsamında dönüşüm çantalardan kalan parçalarla Denizli okulları için doğayı seven kalemlikler dikilecek. Çantasını Forum Çamlık’a getirip dönüştüren her ziyaretçi proje kapsamında eğitime de destek vermiş olacak. Forum Çamlık hedeflenen 5 bin adet kalemliği, kırtasiye malzemeleriyle dolu şekilde Denizli’de ihtiyaç sahibi okular da öğrenim gören öğrencilere hediye edecek. Proje ile paylaşım esas alındı Denizlilerle birlikte çevre bilincine karşı farkındalığı artırmak adına Forum Çamlık ortak alanda ayrıca büyük ebatlarda da bir çanta iskeleti kuruldu. Kot parçalarla katılımcılar çevrenin korunmasına dair dileklerini yazıp çanta iskeletine bağlayarak zaman içerisinde oluşacak dev kot çanta ile “Kotunda İyilik Var” projesinin amaçladığı iyiliği paylaşma mottosu vurgulanmış olacak. "Projede atölye çalışmalarımız düzenlenecek" Proje ile ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine açıklamalarda bulunan Forum Çamlık AVM Müdürü Didem Kırşallıoba, AVM olarak Denizli’de plastik kullanımını azaltmak için projeye başladıklarını ifade etti.

Kırşallıoba, “Projenin ilk aşamasında gelen ziyaretçilerimizin gardırobunda bulunan kot pantolonları çantaya dönüştürmek ve bununla geri dönüşüm sağlamaktı ilk amaç. Pantolonların paçalarından da destek bekleyen okullardaki öğrencilere de minimum 5 bin adet kelemlik yapmak. Tasarım çantalar fidan bağışı karşılığında ve çantaların sahipleriyle beraber yapılıyor. Bununla ilgili atölye çalışmalarımız düzenlenecek. Proje ile ilgili düğmeye bastık. Bir çanta iskeleti hazırladık. O çanta iskeletini gelen ziyaretçilerimizle beraber giydiriyoruz üzerine onlar isimlerini imzalarını ve doğaya yönelik güzel dileklerini yazıyorlar ve çantanın üzerine bağlıyorlar. Bu şekilde de günün sonunda rengarenk dev bir kot çantamız olacak. Bütün şehre bütün halka bu farkındalığı aşılamak ve maksimum etkileşim sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.



