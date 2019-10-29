Denizli’de 'Fener Alayı' yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı

-meşaleli görüntü

-sloganlar eşliğinde görüntü

-genel detay görüntü

-vatandaşın evden marşa eşlik etmesi

-yaşlı teyzeden detay

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-vatandaşlarla röportaj



( DENİZLİ )- Cumhuriyetin 96. yıl dönümünde Denizlili vatandaşlar coşkuyla kutladı DENİZLİ



- Denizli’de geleneksel hale gelen 'Fener Alayı Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü' bu yıl da coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla Denizlililerin geleneksel hale getirdiği ‘Fener Alayı’ yürüyüşü her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu ve görkemli bir kalabalıkla, binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşle yapıldı. Yürüyüş, Atatürk Stadyumu önünden başlayarak Kıbrıs Şehitler Caddesi, Emek Caddesi, İstiklal Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan devam ederek valilik önünde son buldu. Metrelerce uzunlukta Türk bayrağının ve Atatürk posterinin açıldığı yürüyüşte Onuncu Yıl Narşı, İzmir Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu. Yürüyüşe ise 7’den 70’e her yaştan vatandaş katıldı.

Yürüyüşe katılanlar Atatürk’ü sevdiklerini ve Cumhuriyet Bayramı’nı gün boyu coşkulu bir şekilde kutladıklarını belirttiler.



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