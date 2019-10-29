Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Denizli’de 'Fener Alayı' yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı

Denizli’de 'Fener Alayı' yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı

vatandaşlardan görüntü

Uzunlu Atatürk Kalaba Alabalık Atatürk Posteri 

-meşaleli görüntü
-sloganlar eşliğinde görüntü
-genel detay görüntü
-vatandaşın evden marşa eşlik etmesi
-yaşlı teyzeden detay
-vatandaş detay
-aile detayı
-çocuklar detay
-atatürk posteri ve türk bayrakları detay
-çocuklar meşale detayı
-vatandaşlarla röportaj

( DENİZLİ )- Cumhuriyetin 96. yıl dönümünde Denizlili vatandaşlar coşkuyla kutladı DENİZLİ

- Denizli’de geleneksel hale gelen 'Fener Alayı Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü' bu yıl da coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla Denizlililerin geleneksel hale getirdiği ‘Fener Alayı’ yürüyüşü her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu ve görkemli bir kalabalıkla, binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşle yapıldı. Yürüyüş, Atatürk Stadyumu önünden başlayarak Kıbrıs Şehitler Caddesi, Emek Caddesi, İstiklal Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan devam ederek valilik önünde son buldu. Metrelerce uzunlukta Türk bayrağının ve Atatürk posterinin açıldığı yürüyüşte Onuncu Yıl Narşı, İzmir Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu. Yürüyüşe ise 7’den 70’e her yaştan vatandaş katıldı.
Yürüyüşe katılanlar Atatürk’ü sevdiklerini ve Cumhuriyet Bayramı’nı gün boyu coşkulu bir şekilde kutladıklarını belirttiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Atatürk Büstüne Saldıran Saldırgan, Gazetecilere Böyle BağırdıAtatürk Büstüne Saldıran Saldırgan, Gazetecilere Böyle Bağırdı
Suruç'ta Teröre Büyük TepkiSuruç'ta Teröre Büyük Tepki
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Elazığspor - Galatasaray Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarElazığspor - Galatasaray Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl DönümüAtatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl Dönümü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı