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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Denizli’de evde patlama: 1 yaralı

Denizli’de evde patlama: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Televizyon İlk Müdahale Polis Baros Sağlık Ekipleri 

-binadan görüntü
-Tüplerden görüntü
-Olay yeri ekiplerinden görüntü
-Bahçeden görüntü
-Evin içerisinden detaylar
-Tüpün patladığı banyodan ve yanan kısımlardan görüntü
-Banyoda bulunan televizyondan görüntü
-Banyoda bulunan fayansların kırılan yerlerden görüntü
-Çıkarılan tüplerden görüntü

( DENİZLİ )- Apartmanda tüpten sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda tüpten sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katında oturan 43 yaşındaki Vedat Tokdemir evde bulunduğu sırada tüpten sızan gaz patlaması sonucu evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yaralanan Tokdemir sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Evin içerisinde bulunan 2 mutfak tipi tüp ve 1 adet piknik tüpü çıkartıldı. Tokdemir’in Ege Üniversitesi Yanık Ünitesi bölümüne sevk edileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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