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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Denizli’de eskort operasyonu: 26 gözaltı Haberi

Denizli’de eskort operasyonu: 26 gözaltı Haberi

-Gözaltına alınan şahısların emniyetten adliyeye sevk için araçlara bindirilmesi

( DENİZLİ ) - Üniversite öğrencilerinin bulunduğu eskort çetesine operasyon DENİZLİ

Banka Hesabı Sosyal Paylaşım Cep Telefonu Dolandırıcılık Polis Ekipleri 


- Denizli’de dolandırıcılık yapan eskort çetesine düzenlenen operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10’u kadın 26 kişi gözaltına alındı. Denizli’de sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinde eskort siteleri açarak vatandaşları telefonla dolandırdığı öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 10’u kadın toplam 26 kişi gözaltına alındı. Polis, eskort sitelerindeki kadınlarla birlikte olmak için sitelerde ve sosyal medya hesaplarında yazan cep telefonunu arayan çok sayıda kişinin, çetenin banka hesabına para yatırdığı ancak kadınların buluşmaya gelmeyerek para yatıran kişileri dolandırdığını tespit etti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eskort çetesini çökertmek ve zanlılarını yakalamak için geçtiğimiz gün operasyon başlattı. Dolandırıcılık olayına karışan kişileri tek tek tespit eden polis ekipleri, 17 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon kapsamında 10’u kadın olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan kadınların içinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu, telefon görüşmelerini onların yaptıkları belirlendi. Sorguları tamamlanan 26 kişi, mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, internet ve sosyal paylaşım platformlarında eskort siteleri açarak vatandaşları dolandıran çeteyi yakalamak için 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattığı bildirildi.

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