- Denizli’de eski sağlık ocağı binasında yangın Haberi

-İtfaiye araçlarından görüntü



( DENİZLİ ) Denizli’de eski sağlık ocağı binasında yangın- Metruk binada çıkan yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü DENİZLİ



- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde metruk haldeki eski sağlık ocağı binasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesinde Gümüşler Mahallesinde meydana geldi. Mahallenin kullanılmayan eski sağlık ocağı binasından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil çağrı merkezinde bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralanan olmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki yangının çıkış nedeninin ise soruşturma sonrasında belli olacağı öğrenildi. (GC-

