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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli’de engelli bireyler balonla bulutların üstüne çıktı Haberi

Denizli’de engelli bireyler balonla bulutların üstüne çıktı Haberi

balondan uzaktan görüntü

İşaret Dili Polis Sekte Sıcak Hava Balonu Görme Engelli 

-engellilerin balona binmesinden görüntü
-balonun içinden görüntü
-balondan Pamukkale'nin yukarıdan görüntüsü
-balonun görüntüsü
-engelli Salih Cura ile röp
-engellilerden farklı planlarda detay
-balondan detay
-bulutların üstünden görüntü
-balondan ve engellilerden farklı planlarda görüntü
-Başkan Gürlesin açıklamaları

( DENİZLİ ) - 16 engelli birey Pamukkale’yi ve bulutların üstünü gördü - Engelleri aşıp metrelerce yüksekten Pamukkale’yi izlediler DENİZLİ

- Denizli Pamukkale Belediyesi düzenlediği etkinlikle engelli bireylere ilk kez sıcak hava balonuna binmenin heyecanını yaşattı. 16 engelli birey önce Pamukkale Travertenleri’ni yukarıdan izledi sonra bulutların üstüne çıktı. Engellilerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Pamukkale Belediyesinin 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlendiği balon turunda 16 engelli birey, ilk kez balona binmenin heyecanını yaşadı. Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’ni balonla turlayan bireyler, yaklaşık bin 500 metre yükseğe çıkıp önce Pamukkale’yi sonra bulutların üzerini izledi. Heyecanları yüzlerinden okunan engelli bireylerin bazıları işaret diliyle birbiriyle konuştu bazıları ise bol bol fotoğraf ve video çekti. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak engelliler hakkında duyarlı davranışlarını sürdürdüklerini belirtti.
Engellilere güzel bir anı yaşatmak için Pamukkale üzerinde balon turu düzenlediklerini aktaran Başkan Gürlesin, “16 kardeşimizi balona bindirdik. Bulutların üzerinde balon uçuşunu misafirlerimiz çok beğendi. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için çok önemliydi" dedi.
“Görmememe rağmen çok mutluyum” İlk kez balona binmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten görme engelli Salih Cura, “Çok güzel bir duygu, uçuyoruz. İnsan hiç mutlu olmadığı kadar mutlu oluyor. Ben arkadaşlarımla geldim. Görmememe rağmen bulutların üzerinde olmak inanılmaz bir his. Çok güzel Engelliler Günü kutlaması yaptık" dedi.

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