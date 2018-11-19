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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Denizli'de eğitim uçağı düştü (3) Haberi

Denizli'de eğitim uçağı düştü (3) Haberi

- Olay yerinden detayGÜNCELLEME - Denizli 'de eğitim uçağı düştü - Vali Hasan Karahan: - "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Sivil havacılık, AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyor" - Valilik: - "Sivil eğitim uçağının Babadağ ilçe sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Enkaza henüz ulaşılamamıştır"VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Babadağ ilçesinde dağlık alanda bir eğitim uçağının düştüğü, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği bildirildi.
Vali Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde iki kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti.
Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyor." diye konuştu.
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Sivil eğitim uçağının Babadağ ilçe sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Olay bölgesine AFAD ve 112 ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Muhabir Çağa Eğitim Uçağı Koordinat Yazılı Açıklama 

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