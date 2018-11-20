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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Denizli’de düşen uçağın enkazına ulaşılamadı

Denizli’de düşen uçağın enkazına ulaşılamadı

Arama çalışması yapan ekiplerden gece görüntü

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-Arama çalışmasına katılan araçlardan görüntü
-Enkazın olduğu fotoğraftan görüntü

( DENİZLİ ) -- Uçağın düştüğü yeri belirleyen ekipler yoğun sis ve olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşamadı- Arama çalışmaları gece boyunca devam edecek DENİZLİ

- Denizli’de düşen eğitim uçağının en kaz arama çalışmaları gece boyunca aralıksız devam ederken, arama kurtarma ekipleri uçağın düştüğü yer olan bölgeye yoğun sis ve olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşamadı. Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, sabah saatlerinde havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot Hamdi Yılmaz ve teknisyen Merve Altun’un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli’de 8 ayrı noktada yapılırken akşam saatlerinde uçak enkazının izine Başkarcı Dağı’nda rastlandı. Rastlanan izin ardından bölgedeki arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler gruplar halinde bölgeye tırmandı. Yaklaşık 3 saatlik bir tırmanışın ardından ekipler yoğun sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle enkaza ulaşamadı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gece boyunca aramalarını dönüşümlü ekipler halinde yapmaya devam edecek. Ekipler uçağın kara kutusundan gelen sinyalin izini de sürüyor Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopterde destek verdi. Aramaların uçağın enkazı bulununcaya kadar devam edeceği öğrenildi. Diğer yandan her olasılığı değerlendiren ekipler uçağın kara kutusundan gelen sinyalin izini de sürüyor. Teknik ekiplerin sinyalin tam yerinin tespit edilmesi için yoğun bir uğraş verdikleri kaydedildi. Arama çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte gönüllü arama kurtarma kuruluşları da destek veriyor. Anne ve baba da olay yerine geliyor Kazada düşen uçağın içerisinde bulunan teknisyen Merve Altun’un ağabeyi İbrahim Altun’un da arama çalışmalarını takip etmek için Denizli’ye geldiği ayrıca Altun’un anne ve babasının da Afyonkarahisar’dan, gece geç saatlerde Denizli’ye gelecekleri öğrenildi. Öte yandan, kaza ile ilgili kriz masası oluşturulduğu ve koordinasyonun buradan sağlandığı bildirildi.

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