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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Denizli’de düşen uçağın enkazına 7 saattir ulaşılamıyor

Denizli’de düşen uçağın enkazına 7 saattir ulaşılamıyor

Arama çalışmalarına katılan araçlardan görüntü

Kurtarma Ekibi Askeri Helikopter Eğitim Uçağı Sağlık Ekipleri Helikopter 

-Arama çalışmasındaki ekiplerden görüntü
-Helikopterin arama çalışması yapmasından görüntü
-Dürbün ile arama yapan ekiplerden detay

( DENİZLİ )- Uçağın düştüğü tahmin edilen bölgenin sarp ve ağaçlık olması arama çalışmalarını güçleştiriyor DENİZLİ

- Denizli’de düşen eğitim uçağının enkaz arama çalışmaları 7. saatinde devam ediyor. Uçak yeri henüz tespit edilemezken, arazinin sarp ve ormanlık olması arama çalışmalarını güçlendiriyor. Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, sabah saatlerinde havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bir helikopter de uçağı arama çalışması için bölgeye gönderildi. İrtibat kesilen uçakla ilgili herhangi bir ize şuana kadar rastlanmazken, pilot Hamdi Yılmaz ve teknisyen Merve Altun’un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmalarında 7 saat geride kalırken henüz bir ize yada enkaza ulaşılamadı. AFAD öncülüğünde askeri helikopter, UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri, özellikle Babadağ ilçesi Molla Ahmet mevkii ile Merkeefendi ilçesi Başkarçı Tepeleri arasında kalan 8 noktada yoğunlaştırdı. Akşam havanın kararması ile birlikte havadan arama çalışmaları sonlandırıldı. Karadan arama çalışmalarının devam ettiği çalışmaların gecede devam edeceği belirtildi.
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