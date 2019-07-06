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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası Video

Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası Video

- Olay yerinden detaylar - Trafik polislerinin olaya müdahalesi - Drift yapan otomobilin detay görüntüleriDENİZLİ (AA) - Denizli 'de otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 7 bin lira para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 48 LC 381 plakalı otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü görüp aracı durdurmak istedi.Polisin dur ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaştı.Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından trafik polisleri, otomobili, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu.Daha sonra sürücü F.T'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı.Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Polis Para Cezası Araç Kullanmak 

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