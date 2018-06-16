Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli'de dolu ve sağanak etkili oldu

Denizli'de dolu ve sağanak etkili oldu

- - Şehrin muhtelif yerlerinden detay görüntüler DENİZLİ (AA) - Denizli 'de, etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Kentte öğleden sonra aniden başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ise suyla doldu. Suyla dolan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.Yağış anında su birikintisi oluşan bölgelerden Fatih Köprülü Kavşağı'nda trafik yarım saat durdu.Yağış anında belediye ekipleri, su baskınları yaşanmaması için cadde ve sokaklardaki rögarların açık tutulması amacıyla çalışma yaptı.Buna karşın Dokuzkavaklar Mahallesi 2082 Sokak'ta, 7 evde su baskını oluştu.

Su Baskını 

İlgili Foto Galeriler
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı